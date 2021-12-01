2021/12/01 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تباشر بإزالة التجاوزات على الحصص المائية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تباشر بإزالة التجاوزات على الحصص المائية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تباشر بإزالة التجاوزات على الحصص المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).