2021/12/01 | 09:50 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تهدف العملية إلى تأمين المناطق وحماية المدنيين والقطعات الأمنية كي لا تستغل من قبل الإرهابيين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية مشتركة في قاطع المعتصم جنوب تكريت) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية مشتركة في قاطع المعتصم جنوب تكريت) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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