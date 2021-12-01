التخطيط تضع خطة لتوظيف الخريجين بمشاركة قطاعين

2021/12/01 | 09:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، وضع خطة لتوظيف الخريجين من الجامعات، فيما أشارت إلى تأسيس مجلس إدارة لتطوير القطاع الخاص.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن “الجامعات والمعاهد العراقية تُخرِّج سنوياً 200 ألف شخص، إذ يدخل هؤلاء الى سوق العمل أضافة الى غير الخريجين من الذين يبلغون سن 18 […]

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