2021/12/01 | 09:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد رفض الاطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية، النتائج النهائية للانتخابات، وشدد

ظهرت المقالة الإطار التنسيقي “الشيعي” يرفض النتائج النهائية للانتخابات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي “الشيعي” يرفض النتائج النهائية للانتخابات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي “الشيعي” يرفض النتائج النهائية للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).