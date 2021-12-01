مرشح عن البصرة يعلق على النتائج النهائية للانتخابات: تم إقصائي لإرضاء جهات سياسية

2021/12/01 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

علق المرشح الفائز بالانتخابات النيابية عن البصرة في إعلانها الاولي هيثم الفهد، اليوم الاربعاء، على الإعلان النهائي للنتائج الانتخابية وعدم وجود اسمه بناء على قرار الهيئة القضائية معتبرا ان قرار الاقصاء جاء لارضاء اطراف سياسية.

وقال الفهد لـ(بغداد اليوم) انه "حاول تقديم طعن في الأيام الماضية وحتى هذا اليوم من خلال توجهه للمفوضية والقضاء"، موضحا ان "المفوضية تقول لي اذهب للقضاء من أجل الطعن بقرار ابعادك والقضاء يقول لي اذهب للمفوضية وهذا الأمر استمر لعشرة ايام"، مبينا انه "سيقوم بدعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد القرار القضائي ضد قرار ابعاده".

وأبدى الفهد استغرابه من "عدم انصاف الاعلام له حسب مايقول كونهم يطلبون لقائه للحديث عن قرار ابعاده بعد يتم التعذر من إجراء اللقاء والخشية من القضاء والحديث عنه بما يتعلق بالابعاد".

هذا وكان هيثم الفهد قد أعلن فوزه بالانتخابات النيابية عن الدائرة الرابعة في البصرة لكن قرارا قضائية صدر فيما بعد قرر ابعاده وصعود المرشح البديل عنه رفيق هاشم .

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