2021/12/01 | 09:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مفتشية اثار ذي قار، اليوم الأربعاء، ان البعثة التنقيبية الامريكية لجامعة بنسلفانيا انهت عملها في اخذ عينات من مدن لكش واور لتحديد مكان راس الخليج العربي والطوفان في العصور القديمة.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة أمريكية تستعين بـ”أور ولگش” لتحديد رأس الخليج العربي والطوفان المركز الخبري الوطني.

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