2021/12/01 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفذت قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي صباح اليوم عملية أمنية مشتركة في قاطع المعتصم جنوب تكريت لملاحقة ارهابيي داعش وتدمير اوكارهم "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات مشتركة تنفذ عملية أمنية في قاطع المعتصم جنوب تكريت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات مشتركة تنفذ عملية أمنية في قاطع المعتصم جنوب تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).