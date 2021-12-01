2021/12/01 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ باشرت قوات العمليات المشتركة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائيه برفع التجاوزات على الانهر .وذكر بيان للقيادة " انه لغرض ازالة التجاوزات على الانهار وتنظيم الحصص المائية ، باشرت قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائيه برفع التجاوزات على الانهر وتوقيف المتجاوزين واحالتهم للقضاء".وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، بهدف معالجة حالة الشحة المائية التي تمر بها البلاد، بما يأتي:- المباشرة بحملة لردم الانهار المتجاوزة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وعبر القوات المنتشرة في كل المحافظات.- ازالة الدوارات غير النظامية، ورفع جميع المضخات المتجاوزة على النظام الاروائي.- عدم السماح لاي جهة خارج وزارة الموارد المائية بالتدخل في هذه الاعمال./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور ... العمليات المشتركة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تباشر برفع التجاوزات على الانهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور ... العمليات المشتركة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تباشر برفع التجاوزات على الانهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).