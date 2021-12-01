شاهد لحظة تكريم بربادوس للمغنية ريانا وجعلها بطلة قومية

2021/12/01 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تكريم المغنية ريانا خلال حفل كبير بمناسبة تحوّل جزيرة باربادوس إلى جمهورية، بعدما كانت تحت سلطة التاج البريطاني.

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