صور: العمليات المشتركة تنفذ حملة لرفع التجاوزات على الأنهر

2021/12/01 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، رفع التجاوزارات على الانهار وتنظيم الحصص المائية.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2021)، إنه "لغرض ازالة التجاوزات على الانهار وتنظيم الحصص المائية قمنا وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية برفع التجاوزات على الانهر وتوقيف المتجاوزين واحالتهم للقضاء".

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