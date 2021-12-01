2021/12/01 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة في قاطع المعتصم جنوب تكريت.وذكر بيان للحشد، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي الفوج الثالث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب تكريت المركز الخبري الوطني.

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