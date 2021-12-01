شرطة بغداد: تحرير مختطف والقبض على الخاطف في الاعظمية

2021/12/01 | 10:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، تحرير مختطف والقبض على الخاطف في العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان، ان “دوريات نجدة الاعظمية وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى نفذت واجب مشترك اسفر عن القبض على خاطف وتحرير المختطف”.واضافت أن “عملية القبض جاءت وفق استنجاد طالبة نجدة بالدورية مخبرتهم بأختطاف ابنها قبل عدة ايام […]

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