الحكيم يطالب بملاحقة الإرهابيين المتورطين بالدم العراقي في الخارج

2021/12/01 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أشاد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، بالأحكام التي أصدرها القضاء الألماني مؤخرا بحق إرهابيين ضالعين بإرتكاب جرائم إبادة وحشية ضد أبناء المكون الإيزيدي.وطالب السيد الحكيم في بيان تلقاه “المركز […]

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