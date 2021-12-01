ڤان ليو … قنّاصُ الجميلات - فاطمة ناعوت

2021/12/01 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت لا يجلسُ عملاقٌ إلا أمام عملاقٍ مثله.



الكبارُ لا يسمحون إلا بمجالسة الكبار.



لهذا، فحين يرتدي عظيمٌ اسمه "طه حسين" بذلته الرسمية، ثم يتوكأ على عصاه ويقطع مسافةً طويلة من بيته "رامتان" بحي الهرم، حتى شارع "فؤاد"، ويدخلُ بنايةً يتحسَّسُ فيها طريقَه إلى أستوديو فوتوغرافي، ثم يجلسُ بين يديّ مُصوِّر، ويسمحُ له بأن يلمس بأصابعه وجهه، لكي يرفع ذقنَه للأعلى قليلا، ويدير عنقه لليسار قليلا، ثم يُطلَبُ إ ......





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