2021/12/01 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا متباينل بين الغائم الجزئي والغائم الممطر الخميس والصحو الى غائم جزئي الجمعة مع انخفاض بدرجات الحرارة .وذكر بيان للهيئة ان “طقس يوم غد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “انخفاض تدريجي على كافة الأنحاء”..



تعرف على طقس اليومين المقبلين المركز الخبري الوطني.

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