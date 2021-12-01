بعد اعلان النتائج.. الاطار التنسيقي يحدد موقفه من الحكومة الجديدة! - عاجل

2021/12/01 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، موقفه من الحكومة الجديدة بعد اعلان نتائج الانتخابات النهائية.

وقالعضو الإطار التنسيقي عن حركة عصائب أهل الحق سعد السعدي في حديث تابعته (بغداد اليوم) إن "موقفنا واضح، وهو الرفض لنتائج الانتخابات منذ البداية والاستمرار برفضها وعدم القبول بها، وفي حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا، فهناك أمامنا عدة خيارات ومنها مقاطعة العملية الانتخابية برمتها أو الذهاب نحو المعارضة".

واضاف، أن "حركة المتظاهرين والمعتصمين هي حركة سلمية، وليس لها علاقة بأي تجاوز على السيادة العراقية أو ممتلكات الدولة أو أي شيء آخر يخص الدولة، وستبقى هذه التظاهرات مستمرة إلى حين تنفيذ المطالب وتعديل المسيرة الانتخابية، حتى وإن تم تشكيل الحكومة المرتقبة ستبقى حركة المتظاهرين مستمرة".

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