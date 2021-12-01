المكون المسيحي يحدد الكتلة الاقرب للتحالف معها

2021/12/01 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد المكون المسيحي، اليوم الاربعاء، الجهة السياسية الاقرب للمكون للتحالف معها خلال تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المرشح الخاسر عن المكون منار الخوري في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "المرشحين الفائزين، والذين هم عن حركة بابليون لم ينتموا لغاية الآن لأي حزب أو كتلة أخرى، لأنهم بالأساس ضمن كتلة بابليون".

واوضح، أن "رئيس الكتلة ريان الكلداني، أعلن أنه لم يقم بأي تحالف وأنه على مسافة واحدة من الجميع، لكن من الممكن أن يكون هناك اتفاق مع تحالف الفتح الأقرب إليهم، وهذا الأمر لا يؤثر على المكون، لأنه يمتلك 5 مقاعد، وهذا العدد أمام عدد مقاعد النواب لا يفعل شيئا، ولا يلبي الطموح في تمرير أي قانون أو رفضه، وبالتالي فالتحالف سيكون جيدا بالنسبة لهم".

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