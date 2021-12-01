بالصور.. العمليات المشتركة تباشر بإزالة التجاوزات وتنظيم الحصص المائية

2021/12/01 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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باشرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، بإزالة التجاوزات وتنظيم الحصص المائية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها في قيادة العمليات المشتركه وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية باشرت برفع التجاوزات على الانهر وتوقيف المتجاوزين واحالتهم للقضاء".

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