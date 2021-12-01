2021/12/01 | 10:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة في قاطع المعتصم جنوب تكريت.وذكر بيان للحشد، أن “قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي الفوج الثالث واللواء 3 شرطة اتحادية وطوارئ صلاح الدين، نفذت عملية أمنية في قاطع المعتصم جنوب تكريت”.وأضاف أن “العملية انطلقت اليوم لتفتيش وتطهير حويجة المجمع وحويجة الصعيوية في قاطع المعتصم جنوب تكريت ومسح وتطهير الجزر والحوائج التي تعتبر مناطق شائكة وذات تضاريس صعبة”، لافتاً الى أن “العملية تهدف إلى تأمين المناطق وحماية المدنيين والقطعات الأمنية كي لا تستغل من قبل الإرهابيين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية مشتركة في قاطع المعتصم جنوب تكريت عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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