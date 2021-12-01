مرور البصرة تلقي القبض على متهم ارتكب جريمة قتل

2021/12/01 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت مفرزة من مديرية مرور محافظة البصرة القبض على متهم بقتل شخص وإصابة شخصين حالتهما خطرة .وذكرت المديرية في بيان " انه ومن خلال النداءات وبأشراف لواء المرور الحقوقي حيدر عبود العيداني قامت مفرزة المرور القريبة من الحادث بملاحقة الجاني وإلقاء القبض عليه وضبط المركبة التي بحوزته وتسليمهما إلى الجهات المعنية./انتهى

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