ضبطُ مليون ونصف المليون علبة دوائية مهربة في بغداد

2021/12/01 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبط جهاز الأمن الوطني في بغداد مليون ونصف المليون علبة دوائية مهربة.وذكر بيان للجهاز " ان مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بالاشتراك مع فرق التفتيش الصحية وخلال جولاتها الرقابية على المذاخر والصيدليات تمكنت من ضبط مليون ونصف المليون علبة دوائية مهربة غير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية داخل احدى المكاتب العلمية في منطقة المنصور؛ اذ جرى التحفظ على المواد لحين إستكمال الاجراءات القانونية./انتهى9

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