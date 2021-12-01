2021/12/01 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي يوم الأربعاء تسجيل عشرت الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” خلال العام 2021 في إرتفاع ملحوظ عن الأعوام السابقة.وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازدياد عدد المصابين بـ”الإيدز” في كردستان..القصة الكاملة المركز الخبري الوطني.

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