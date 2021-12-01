2021/12/01 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البيت الأبيض الثلاثاء، إنه يأمل بأن تقرر الدول الأعضاء في مجموعة “أوبك+” الإفراج عن إمدادات من النفط لتلبية الطلب عندما تجتمع هذا الأسبوع، مضيفاً أنه لشيء يبعث على الإحباط أن تهبط أسعار النفط دون هبوط مماثل في أسعار البنزين في محطات الوقود.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي في إيجاز صحفي، “نعم، نحن محبطون.



نحن محبطون لأنكم شهدتم انخفاضاً في أسعار النفط ولم تروا انخفاضاً في أسعار البنزين”.

وأضافت، أن البيت الأبيض على اتصال منتظم مع الدول الأعضاء في أوبك ويأمل بأنها ستتخذ إجراءات أثناء اجتماعها الأربعاء.

وقالت ساكي، “يحدونا الأمل بأنهم سيفرجون عن إمدادات لتلبية الطلب في السوق”.

التالي

منذ 32 دقيقة

خبير: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا

منذ ساعة واحدة

أمريكا تعتزم تشديد قواعد السفر

منذ ساعتين

بلينكن يؤكد خلال اجتماع مع ستولتنبرغ التزام بلاده تجاه حلف الناتو

منذ ساعتين

الأوروبيون يقيمون جدية إيران في المحادثات النووية

منذ 12 ساعة

الوكالة الأوروبية للأدوية تتحدث عن اللقاحات ومتحور “أوميكرون”

منذ 13 ساعة

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن حدث غاب عن سماء سوريا لمدة 10 سنوات

منذ 13 ساعة

الصحة العالمية تصدر توصية لمن تجاوز 60 عاماً من العمر

منذ 14 ساعة

الليرة التركية تسجل تراجعا إلى مستوى قياسي جديد

منذ 15 ساعة

هزة أرضية تهز وسط إيران

منذ 16 ساعة

بوتين يتحدث عن ترشحه لولاية جديدة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يحث “أوبك+” على ضخ المزيد من إمدادات النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يحث “أوبك+” على ضخ المزيد من إمدادات النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).