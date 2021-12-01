عمرها 3.8 مليار عام.. لامس قطعة من القمر بإكسبو 2020 دبي

2021/12/01 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم جناح الولايات المتحدة لزوار إكسبو 2020 دبي فرصة ملامسة قطعة حقيقية من القمر عمرها 3.8 مليار عام، والتي تم إحضارها إلى الأرض من قبل طاقم رواد الفضاء "أبولو 17" في عام 1972.

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