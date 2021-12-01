استعداداً لحفل افتتاح ملعب المدينة.. المرور تضع خطة لانسيابية حركة السير

2021/12/01 | 10:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت مديرية المرور العامة عدم وجود قطوعات في الشوارع المؤدية الى ملعب المدينة الذي سيشهد إقامة حفل افتتاحه اليوم، باحتضان مباراة نهائي غرب آسيا للشباب بين منتخبنا ونظيره اللبناني.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مدير علاقات وأعلام المديرية العميد حيدر كريم، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (1 كانون الاول 2021)، إن "حركة سير المركبات تكون بشكل طبيعي في الشوارع المحيطة بالملعب، ولغاية الآن لا توجد أي قطوعات"، مبيناً أن "مفارز ودوريات المرور منتشرة على طول الخط المؤدي إلى الملعب وهناك تواجد مكثف لرجال المرور وبإشراف مدير المرور العامة، ومدير مرور بغداد الرصافة".

وأضاف كريم "في حال ورود أي تغيير في الخطة سيتم الإعلان عنه على الفور ليكون المواطن على علم بذلك"، لافتاً الى أن "مهمة مديرية المرور هو العمل على أوسع نطاق لتنظيم السير والحفاظ على انسيابية المناطق القريبة من الملعب وتنظيم حركة أكبر عدد من المواطنين المتوافدين على هذا الكرنفال المهم" .

تأهل منتخب العراق للشباب، الأحد، إلى المباراة النهائية من بطولة غرب آسيا بنسختها الثانية التي يستضيفها العراق، وذلك بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين نظيفين.

وسيواجه منتخب الشباب العراقي منتخب لبنان للشباب الذي تأهل إلى المباراة النهائية.

وتفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأحد، برفقة قائد عمليات بغداد ملعب المدينة في منطقة الحبيبية ببغداد.

وذكرت عمليات بغداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 تشرين الثاني 2021)، انه "زار الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبرفقة معالي وزير الشباب والرياضة يرافقهما اللواء قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد/الرصافة (ملعب المدينة) للاطلاع على الإجراءات الأمنية والخدمية المتخذة لتأمين الحماية وكافة الجوانب الإدارية للتهيؤ لافتتاحه".

وكان في استقبالهم بحسب البيان، "اللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشرة واللواء قائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية".

وشدد قائد عمليات بغداد على "تنفيذ خطة تأمين حماية المحيط الخارجي للملعب من قبل القطعات الماسكة والإجراءات الأمنية فــــــي الداخل مـــن قبل مديرية حماية المنشأت والشخصيات (آمن الملاعب)".

من جهته، أشاد "درجال بالدور الايجابي الذي تبذله القوات الأمنية بتوفير الأجواء الآمنة لإقامة المهرجانات والفعاليات الرياضية إضافة الى واجبهم بالحفاظ على الامن والاستقرار في العاصمة بغداد متمنياً لهم الموفقية والنجاح لخدمة أبناء شعبنا العراقي العظيم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعداداً لحفل افتتاح ملعب المدينة.. المرور تضع خطة لانسيابية حركة السير) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعداداً لحفل افتتاح ملعب المدينة.. المرور تضع خطة لانسيابية حركة السير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).