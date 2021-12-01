3 قتلى و8 جرحى في حادث إطلاق نار جديد بثانوية أميركية

2021/12/01 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى ثلاثة تلاميذ حتفهم وأصيب ثمانية أشخاص من بينهم مدرِّس، الثلاثاء، عندما أطلق شاب في الخامسة عشرة النار في مدرسة ثانوية في ريف أكسفورد بولاية ميشيغان، على ما ذكرت الشرطة المحلية.

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