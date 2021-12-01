دراسة: نصف الامريكيين يعتبرون الصين التهديد الاول لبلادهم

2021/12/01 | 10:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر 52% من المشاركين الصين و14% فقط ذكروا روسيا.

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