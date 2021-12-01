الحكيم يعلق على أحكام أصدرها القضاء الألماني بحق قتلة أيزيديين

2021/12/01 | 10:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، على الأحكام التي أصدرها القضاء الألماني مؤخرا بحق مدانين ضالعين بإرتكاب جرائم "إبادة وحشية" ضد أبناء المكون الإيزدي.

وقال الحكيم في تدوينة له تابعها NRT عربية، (1 كانون الاول 2021)، انه "نشيد بالأحكام التي أصدرها القضاء الألماني مؤخرا بحق إرهابيين ضالعين بإرتكاب جرائم إبادة وحشية ضد أبناء المكون الإيزدي".

واضاف، "يتطلب جهودا مضاعفة من الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والخارجية للتواصل مع دول العالم والشرطة الدولية (الأنتربول) لملاحقة الإرهابيين المتورطين بالدم العراقي وإستهداف الأمن والسلم العالميين فالمهمة وطنية وإنسانية في آن واحد".

وفي وقت سابق، قضت محكمة ألمانية، امس الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على عراقي من تنظيم داعش بعد إدانته بتهمة ارتكاب "إبادة" في حق الإيزيديين، في حكم هو الأول من نوعه في العالم.

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