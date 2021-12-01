نجل شيخ قبيلة يمنع سائقي الشاحنات من العمل باحدى مناطق البصرة: ملك لعشيرتي ولا يسمح لأحد بالمرور!

2021/12/01 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوجه نجل الشيخ خالد بن جبر العلي شيخ قبيلة بني كعب، اليوم الاربعاء، رسالة لسائقي شاحنات نقل المواد الاساسية لصناعة الاسمنت، فيما حذرهم بانهم قد يتم التعرضم لهم من قبل المغرضين.وقال نجل قبيلة بني كعب في رسالة صوتية تلقتها (بغداد اليوم): ان "الجميع يعرف وبالاخص سائقي الشاحنات في البصرة بان نقل المادة الاساسية لصناعة الاسمنت (الكلنكر) عائد الى قبيلة بني كعب كون المعمل يقع ضمن ارض القبيلة وتم التعاقد عليه، ولا يحق لاي طرف العمل في هذا المجال لوجود اتفاق عمل مسبق"، لافتا الى ان "هنالك خلافات مع عدد من الاشخاص واصبح معلوم لدى بعض الاطراف وقد يستغل وتحدث اضرار للسائقين".وتابع: "نرجو من السائقين التوقف عن العمل ونقل المادة الاساسية لصناعة الاسمنت (الكلنكر) القادمة من منفذ الشلامجة في البصرة والمتجهة لمعمل اسمنت الطيب التابع لوزارة الصناعة والمعادن في ميسان الى حين حسم الخلافات".

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