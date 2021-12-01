أستهداف منتسب أمني بعبوة لاصقة في ديالى – عاجل

2021/12/01 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل عجلة تابعة لمنتسب أمني في محافظة ديالى.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عبوة لاصقة أنفجرت بعد ان كانت مثبتة اسفل عجلة تابعة لمنتسب امني ضمن منطقة كاطون الرازي في ديالى ما اسفر عن اصابة المنتسب مع مدني صادف مروره لحظة وقوع الحادث".

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