2021/12/01 | 11:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sc06cMErTEU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا صباح دجلة تلتقي بالفنان الفاتح علي في فنلندا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا صباح دجلة تلتقي بالفنان الفاتح علي في فنلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).