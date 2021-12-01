خلفان: حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية

2021/12/01 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي إن حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية.

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