صور من ملعب الشعب.. اقبال كبير على شراء تذاكر المباراة النهائية لغرب آسيا

2021/12/01 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصطف عشرات المشجعين أمام ملعب الشعب، الأربعاء، لشراء بطاقات الحضور في المبارات النهائية لبطولة غرب آسيا.

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ورصد "ناس"، اقبال كبيرعلى شراء تذاكر المباراة النهائية لغرب آسيا للشباب بين العراق ولبنان.

وتأهل منتخب العراق للشباب، الأحد، إلى المباراة النهائية من بطولة غرب آسيا بنسختها الثانية التي يستضيفها العراق، وذلك بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين نظيفين.

وسيواجه منتخب الشباب العراقي منتخب لبنان للشباب الذي تأهل إلى المباراة النهائية.

وتفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأحد، برفقة قائد عمليات بغداد ملعب المدينة في منطقة الحبيبية ببغداد.

وذكرت عمليات بغداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 تشرين الثاني 2021)، انه "زار الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبرفقة معالي وزير الشباب والرياضة يرافقهما اللواء قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد/الرصافة (ملعب المدينة) للاطلاع على الإجراءات الأمنية والخدمية المتخذة لتأمين الحماية وكافة الجوانب الإدارية للتهيؤ لافتتاحه".

وكان في استقبالهم بحسب البيان، "اللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشرة واللواء قائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية".

وشدد قائد عمليات بغداد على "تنفيذ خطة تأمين حماية المحيط الخارجي للملعب من قبل القطعات الماسكة والإجراءات الأمنية فــــــي الداخل مـــن قبل مديرية حماية المنشأت والشخصيات (آمن الملاعب)".

من جهته، أشاد "درجال بالدور الايجابي الذي تبذله القوات الأمنية بتوفير الأجواء الآمنة لإقامة المهرجانات والفعاليات الرياضية إضافة الى واجبهم بالحفاظ على الامن والاستقرار في العاصمة بغداد متمنياً لهم الموفقية والنجاح لخدمة أبناء شعبنا العراقي العظيم".

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