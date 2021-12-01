تعليق من المرور على دعوات تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية

2021/12/01 | 11:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخفيض هو من صلاحية مجلس الوزراء حصراً.

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