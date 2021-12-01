ازدياد عدد المصابين بـ”الإيدز” في كردستان العراق

2021/12/01 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان سامان

البرزنجي يوم الأربعاء تسجيل عشرت

الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة

“الإيدز” خلال العام 2021 في إرتفاع

ملحوظ عن الأعوام السابقة.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقد

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