2021/12/01 | 11:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعرض عدد من طلبة مدرسة السرور الابتدائية في مركز مدينة الكوت إلى السقوط في حوض للصرف الصحي بالمدرسة.وقال عدد من ذوي الطلبة في تصريح صحافي، إن “تقادم بناء المدرسة وعدم إجراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط 3 طلبة في الكوت بحوض للصرف الصحي المركز الخبري الوطني.

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