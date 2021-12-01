2021/12/01 | 11:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالب عدد من موظفي معمل نسيج الكوت الجهات المعنية الغاء قانون دمج الشركات وصرف مخصصات التعاقد إلى هذه الشريحة.وقال عدد منهم خلال وقفة نظمت اليوم الأربعاء أمام معمل النسيج إن “هناك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موظفو نسيج الكوت يطالبون بالغاء قانون دمج الشركات المركز الخبري الوطني.

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