اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة..ماذا بعد عشرين عاماً؟ - كريم محمد الجمال

2021/12/01 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في بداية القرن الحالي ،واستمرت ستة أعوام وأطلق عليها الفلسطينيون انتفاضة الأقصى بعد اقتحام المجرم شارون باحات .



المسجد حينئذٍ في حراسة شرطة الاحتلالوكالعادة تفجر الصراع بين الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد وشرطة وجيش دولة الاحتلال وسقط شهداء وجرحى ،وتخريب مدن وقري ومنازل ومنشآت فلسطينية وسط صمت مخزي من المجتمع الدولي ومجرد اكتفاء بإدانات و تعبير عن القلق ......





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