المرأة الغائب الحاضر / شرنقة الماضي - ياسمين جواد الطريحي

2021/12/01 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسمين_جواد_الطريحي لماذا لا نكتب ؟ هذا السؤال يحتاج الى اجابة تقنع القارئ بان قراءاته قد تغذي عقله وتشبع غريزته المعرفية وتعينه في مسار حياته .



لكن ، أين تكمن المشكلة ؟ أهي في الكاتب ذاته الذي يريد أن يكتب من أجل الكتابة والنشر أو الناشر الذي يريد أن ينشر ويربح ؟ أم في القارئ الذي يريد أن يقرأ ويفهم ويتعلم ؟ ومن يقرأ هذه الكتابات ؟لدينا مراكز نشر متعددة في كل انحاء الوطن العربي ، وهناك كتبً ومنشورات من ......





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