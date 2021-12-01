ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لهذا اليوم

2021/12/01 | 11:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية.وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750ديناراً لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه […]

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