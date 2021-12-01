2021/12/01 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني إخمدت فرق الدفاع المدني ،الأربعاء ،حادث حريق اندلع في احدى الفنادق وسط العاصمة بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “فرقها اخمدت حريق أندلع داخل الطابق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق في فندق “الزوية” وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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