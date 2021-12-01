2021/12/01 | 11:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الأربعاء رصد حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الوزارة بأنه تم عزل المصاب بالمتحور “أوميكرون” والمخالطين له […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تسجل أول إصابة بـ”أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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