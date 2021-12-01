2021/12/01 | 11:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 60 دقيقة

العراق يحصل على قرار عربي يثمن إقراره لقانون تعويض الناجيات

منذ ساعة واحدة

الأمن الوطني في بغداد يضبطُ مليون ونصف علبة دوائية مهربة

منذ 13 ساعة

الأمم المتحدة تكشف رقما مخيبا عن عدد المتصلين بالإنترنت في العالم

منذ 15 ساعة

أخبار سيئة لمستخدمي “فيسبوك مسنجر”

منذ 22 ساعة

رئيس الجمهورية: ضرورة دعم الحوار الاقليمي لتخفيف التوترات بالمنطقة

منذ 22 ساعة

اندلاع حريق كبير في منطقة الشورجة وسط بغداد

منذ يوم واحد

وزارة الصحة: خطر السلالة الجديدة لكورونا يهدد الجميع

منذ يومين

تسريبات تكشف عن أجهزة PlayStation المنتظرة

منذ يومين

حجز اعلامي مصري مشهور وزوجته بعد وصولهما من جنوب إفريقيا

منذ يومين

حل لغز التلاشي الغامض لـ”فينيسيا الشرق”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسجل اول اصابة بمتحور كورونا الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تسجل اول اصابة بمتحور كورونا الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).