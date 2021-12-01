مصرع 5 بعاصفة في تركيا

2021/12/01 | 11:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة التركية أنّ العاصفة التي ضربت منطقة مرمرة في شمال غرب البلاد يومي الإثنين والثلاثاء أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 63 آخرين بجروح.

وأدّت العاصفة الإثنين برياحها العاتية التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة إلى اقتلاع أشجار وتطاير أسطح وانهيار مآذن وأبراج ساعات في عدد من مدن منطقة مرمرة، بما فيها اسطنبول.

وعلى الرّغم من أنّ شدّة العاصفة تراجعت الثلاثاء، إلا أنّ رياحاً قوية استمرّت في الهبوب على المنطقة، متسبّبة باضطرابات في حركة النقل الجوي وبإغلاق مدارس في عدد من البلديات.

وقال وزير الصحّة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر إنّ “خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 63 آخرون بجروح في الكارثة التي سبّبتها العاصفة ليبيتشيو في منطقة مرمرة”.

وأظهرت مشاهد نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثّتها وسائل إعلام تركية سقف مقهى تقتلعه الرياح ويتطاير كأوراق الشجر، وشرفة تسقط من أعلى مبنى بفعل العاصفة، وشاحنة للنقل الثقيل وهي تموج تحت تأثير الريح قبل أن تنقلب على جنبها على طريق سريع بالقرب من اسطنبول، في حين سقط برج ساعة معدني ضخم وتحطّم على الأرض كما لو كان برجاً من ورقة.

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