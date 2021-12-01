المرور تدعو لمتابعة موقعها الالكتروني لمعرفة الغرامات

2021/12/01 | 11:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتجنب مضاعفة الغرامة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت مديرية المرور العامة، المواطنين إلى متابعة موقعها الالكتروني لغرض معرفة الغرامات المفروضة على السيارات.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة والتوجيه من قبل مدير المرور العام طارق الربيعي، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن تمّ استحداث وحدات الغرامات في قواطع المرور لتجنب مضاعفة الغرامة ومن أجل تقديم الاعتراض ضمن الفترة القانونية لذا وجه سيادته المواطنين الكرام بضرورة متابعة الموقع الالكتروني لمديرية المرور العامة لغرض الاستعلام عن الغرامات وبشكل مستمر لتجنب مضاعفة الغرامات على مركباتهم".

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