الاطاحة بأخطر ناقل في عصابات داعش بديالى

2021/12/01 | 11:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا /أطاحت قوة امنية بأخطر ناقل في عصابات داعش بكمين نوعي شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة امنية وبعد رصد ومتابعة استخبارية تمكنت من خلال كمين امني الاطاحة باخطر ناقل في تنظيم داعش في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة .واضاف ان المعتقل كان يؤمن نقل الارهابيين بين عدة مناطق خاصة حمرين بالاعتماد على مسارات سرية ./انتهى

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