نينوى : موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على استئناف العمل بالمشاريع الصحية واولها المستشفى الالماني بالموصل

2021/12/01 | 11:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/اعلن المدير التنفيذي للجنة اعمار الموصل المهندس عبد القادر الدخيل عن استحصال موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على استئناف العمل بالمشاريع الصحية واول هذه المشاريع المستشفى الالماني والذي وصلت نسبة الدمار والاندثار فيه الى 100%.و قال الدخيل للوكالة الوطنيةالعراقيةللانباء/نينا/ان" العمل بوشر من قبل الفرق الهندسية بعد اعلان استحصال الموافقة ياعمار المستشفى الالماني الذي دمرمن قبل عصابات داعش بنسبة عالية وصلت الى 100%حيث يضم هذا المشفى 16 صالة عمليات مجهزة باحدث الاجهزة فضلا عن الاختصاصات الطبية المختلفة مع مركز لمعالجة امراض السرطان والامراض الاخرى وهو مزود بجهازي معجل خطي"واضاف الدخيل ان " مبنى المستشفى يضم ايضا مهبطا للطائرات كاسعاف جوي وهو يعد كاكبر مستشفى سينشأ في مدينة الموصل لتقديم الجانب الصحي "مبينا " هناك عدد من المشاريع الصحية ستباشر هي الاخرى حملة اعمار قريبا مع مطلع عام 2022 والذي سيكون من خلاله عام انتهاء اغلب المشا ريع الصحية والخدمية والسكينة ايضا"/انتهى

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