2021/12/01 | 11:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مديرية المرور العامة عدم وجود قطوعات في الشوارع المؤدية الى ملعب المدينة الذي سيشهد إقامة حفل افتتاحه اليوم الاربعاء، باحتضان مباراة نهائي غرب آسيا للشباب بين منتخبنا ونظيره اللبناني.وقال مدير علاقات وأعلام المديرية العميد حيدر كريم لوكالة في تصريح صحفي، إن “حركة سير المركبات تكون بشكل طبيعي في الشوارع المحيطة بالملعب، ولغاية الآن لا توجد أي قطوعات”، مبيناً أن “مفارز ودوريات المرور منتشرة على طول الخط المؤدي إلى الملعب وهناك تواجد مكثف لرجال المرور وبإشراف مدير المرور العامة، ومدير مرور بغداد الرصافة”.وأضاف كريم “في حال ورود أي تغيير في الخطة سيتم الإعلان عنه على الفور ليكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تضع خطة لانسيابية حركة السير تزامناً مع افتتاح ملعب المدينة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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