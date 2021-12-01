السعودية تعلن رصد أول حالة إصابة بمتحور

2021/12/01 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، رصد أول حالة إصابة بمحتور "أوميكرون" بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

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