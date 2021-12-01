2021/12/01 | 11:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق فعاليات بازار الفرح في العاصمة الاردنية بحضور ومشاركة عراقية كبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UtphE4MLfto
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق فعاليات بازار الفرح في العاصمة الاردنية بحضور ومشاركة عراقية كبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق فعاليات بازار الفرح في العاصمة الاردنية بحضور ومشاركة عراقية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).